Подобрать поход или активный тур

Путешествия – это Клуб Приключений! Для тех, кто собирается активно провести отпуск, уже давно не встаёт вопрос, к кому обратиться. Обращаются к нам! В ответ на это высокое доверие мы постоянно развиваемся и гарантируем надёжность и высокое качество нашей работы!
Путешествия и походы на майские праздники!
Предоплата всего 25%
Что вы получаете: за вами сразу закрепляется место в группе, и если с приближением путешествия стоимость участия повысится, для вас она останется прежней!
Мы уверены, что вам понравится!
Инструктора гарантируют, что всё будет именно так, как написано на сайте. Если ваше доверие не будет оправдано, то вам будут возвращены деньги.
Все программы на нашем сайте организуют и проводят наши проверенные инструкторы – увлечённые и опытные путешественники.
А с впечатлениями участников сотен походов и путешествий, которые они уже провели, вы можете ознакомиться в разделе отзывы.
Если у вас изменятся планы – ничего страшного!
Вы сможете скорректировать сроки путешествия или перенести свою заявку на другую программу. Просто сообщите об этом не менее чем за 10 дней, и вся сумма предоплаты будет сохранена.
Мы всё упростили для вас!
Не нужно ехать подписывать договор или сканировать документы – на нашем сайте действует публичная оферта.
У нас удобные способы оплаты, и есть оплата на сайте.
Добро пожаловать на наш новый сайт! Мы постарались сделать его наглядным и удобным. Впереди у нас много новых идей! Кликните по значку карандашика справа внизу, если у вас появятся замечания. Желаем приятного и полезного времяпрепровождения на сайте! )))
Общайтесь в чате с другими участниками группы уже сейчас!
Мы добавим вас в чат вашей группы, чтобы вы смогли заранее познакомиться с участниками.
Нам важно ваше мнение!
После путешествия мы связываемся со всеми участниками, чтобы получить обратную связь. Нам важно убедиться, что вы довольны. И важно узнать, что вы посоветуете улучшить. Это помогает нам при следующих путешествиях.