Подобрать поход или активный тур

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Походы и путешествия с 2003 г.

Приглашаем в путешествия! Сборные группы. Выбери активный тур с приключениями! Всего запланировано 1 849 походов по 509 маршрутам

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    Всего запланировано 1 849 походов по 509 маршрутам

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    Отзывы

    смотреть все отзывы (16322)

    • Крым зимой не менее прекрасен. А с отличным инструктором и прекрасной группой - вдвойне). К Андрею всегда выстраиваются очереди на походы, места разлетаются как го...

      Горный лагерь в Качинской долине (зимняя программа)

    • После бедной на снег прошлогодней питерской зимы очень хотелось восполнить снежный и лыжный баланс. Этот тур оказался тем, что доктор прописал. Ежедневные живописн...

      Зимняя Сказка в Хибинах

    • Всем привет! Как же здорово было почти в Новый год попасть в сказку про 12 месяцев. И в добавок к подснежникам, нас радовали и ромашки и цикломены, ну и для п...

      Новогодние каникулы в субтропиках (Сочи)

    • Интересный поход получился. Посмотрели разные красивые места в Хибинах. Раньше на лыжах не стояла, а в последний день уже спускались с вершины горы траверсом. Все...

      Зимняя Сказка в Хибинах

    Инструкторы

    все инструкторы

    • Анастасия Андрюхина

      Любит походы, природу и увлекается фотографией. В походы ходит много лет - сплавы, пешие, вело, в КП водит сплавы и Норвегию на каяках.

      208 отзывов об инструкторе

    • Андрей Пашкевич

      Руководитель и основатель команды водников Клуба Приключений. Занимаюсь организацией походов и путешествий по всему миру, и также фототуров. Профессиональный фотограф.

      228 отзывов об инструкторе

    • Илья Корнев

      Раскован. Рискован. Харизматичен. Авантюристичен. "Прошедшие лыжный спортивный поход - в пеших отдыхают!". Хочет сводить поход 5 категории сложности и выиграть Чемпионат России. Организовал и проводит Школу Инструкторов коммерческого туризма в Клубе Приключений.

      125 отзывов об инструкторе

    • Алёна Васильева

      Алёнка ходит в походы с самого детства, с 7 лет. За всё это время были пройдены тысячи километров :) Немного играет на гитаре, заботится о каждом участнике (и не только)), любит игры в походах и неплохо катается на коньках.

      202 отзыва об инструкторе

    • Сергей Бирюков

      Неординарный инструктор с жёстким характером. Требователен к себе и другим, чтобы от каждого похода взять максимум.

      215 отзывов об инструкторе

    • Сергей Антонов

      Добрый, спокойный, надёжный инструктор. Направление — водный туризм. Водит как длительные сплавы и водные походы, так и маршруты выходного дня различных категорий сложности. Предпочитает каяк, байдарку или катамаран. Путешествует всегда собаками Лада и Мила. Увлекается музыкой, спортом и фотографией

      464 отзыва об инструкторе

    • Владимир Щербанев

      Не найдя ни одного порога в Вологодской области, расширил границы поиска. С тех пор неуклонно двигаюсь в этом направлении.

      86 отзывов об инструкторе

    • Руслан Мензулин

      Руслан - опытный инструктор нашего клуба. Умеет адекватно оценивать обстановку. Быстро и непринужденно находит общий язык с абсолютно разными людьми. Отлично ладит с детьми. С радостью делится опытом и знаниями, которых у него немало. Считает, что каждый риск должен быть оправдан. С ним Вы будете под надежной Защитой.

      132 отзыва об инструкторе

    • Мария Китаева

      Наша Маша сочетающая упорство и нежность, самодостаточность и обаяние, мудрость и чувство юмора, на любой поляне сделает дом, из любой тряпочки костюм, и из любой тусовки - настоящих друзей! Где надо - подтолкнет, где надо - притормозит ) Никого не оставит без внимания - подбодрит и вдохновит ) Научит, намочит, обогреет, накормит!

      237 отзывов об инструкторе

    • Александр Зайцев

      Не представляю себя без воды и постоянного движения. Мне нравится свобода во всех ее проявлениях - в наше время не всем доступное удовольствие. Вдохновляют знакомства с новыми людьми - их взгляды, идеи, мысли. Главные составляющие похода для меня - релакс и созерцание красоты вокруг, прохождение бурных порогов, жаркая банька и, конечно же, самая лучшая рыбалка!

      142 отзыва об инструкторе

    Наши офисы

    Другие города

    Мы ждём вас! Наш адрес:

    Санкт-Петербург,  Большой Сампсониевский пр., д. 7, первый этаж

    Метро "Площадь Ленина" (выход из метро на ул. Академика Лебедева). Телефон +7 (812) 701-08-10

    Часы работы:

    ПН-ПТ - с 11:00 до 19:00,
    перерыв на обед с 14:00 до 14:30.
    СБ, ВС - выходной

    Участникам, которые вносят оплату или часть оплаты, выдаётся Клубная карта, по которой Вы получаете скидки в магазинах туристического снаряжения и скидки на дальнейшее участие в походах. Клубная карта выдаётся участникам походов продолжительностью от 5 дней.

    Напоминаем:

    всех, кто присылает заявки на участие, мы лично информируем об организационных встречах. Заполните заявку и получайте информацию по электронной почте или в контакте!

    Приглашаем всех, кто хочет отдыхать активно!

    Наш центральный офис в Санкт-Петербурге находится у метро "Площадь Ленина" (3 мин. пешком).

    Приходите в удобное для Вас время, чтобы получить интересующую информацию, заключить договор, получить или сдать прокатное снаряжение, внести оплату и решить прочие вопросы.

    Также в нашем офисе проводятся организационные встречи, где можно познакомиться с инструкторами и участниками, получить важную информацию об интересующих Вас походах.

    Наш адрес:

    Варшавское шоссе д 16. к.2 .
    Проезд до метро Нагатинская или МЦК Верхние Котлы.
    От метро Нагатинская пешком 15 минут
    От МЦК Верхние Котлы пешком 3 минуты
    Внешняя сторона дома, первый этаж. Коричневая дверь с вывеской "Клуб Приключений"

    По вопросам получения/сдачи снаряжения: Кирилл +7 985 761-28-98

    Часы работы:

    ВТ, СР и ЧТ с 12:00 до 20:00

    Участникам, которые вносят оплату или часть оплаты, выдаётся Клубная карта, по которой вы получаете скидки в магазинах туристического снаряжения и скидки на дальнейшее участие в походах. Клубная карта выдаётся участникам походов продолжительностью от 5 дней.

    Напоминаем:

    всех, кто присылает заявки на участие, мы лично информируем об организационных встречах. Заполните заявку и получайте информацию по электронной почте или в контакте!

    Приглашаем всех, кто хочет отдыхать активно!

    Наш офис в Москве находится у метро Нагатинская или МЦК Верхние Котлы.

    Приходите в удобное для Вас время, чтобы получить интересующую информацию, заключить договор, получить или сдать прокатное снаряжение, внести оплату и решить прочие вопросы.

    Также в нашем офисе проводятся организационные встречи, где можно познакомиться с инструкторами и участниками, получить важную информацию об интересующих Вас походах.

    Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 22, БЦ "Консул", 1-й вход, 1-й этаж
    10-15 минут пешком от метро Динамо или Площадь 1905 года.

    Телефон: +7 (343) 305-00-80

    Часы работы:

    ПН-ПТ - с 10:00 до 17:00
    СБ, ВС - выходной

    Участникам, которые вносят оплату или часть оплаты, выдаётся Клубная карта, по которой Вы получаете скидки в магазинах туристического снаряжения и скидки на дальнейшее участие в походах. Клубная карта выдаётся участникам походов продолжительностью от 5 дней.

    Напоминаем:

    всех, кто присылает заявки на участие, мы лично информируем об организационных встречах. Заполните заявку и получайте информацию по электронной почте или в контакте!

    Приглашаем всех, кто хочет отдыхать активно!

    ТУРКЛУБ КП

    Турклуб "КП" – это походы и путешествия с 2003 года и несколько сотен инструкторов из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Каждый год инструкторы, которых вы можете видеть на нашем сайте, отправляются в походы и активные туры по самым разнообразным маршрутам. И к ним всегда можно присоединиться, не зависимо от того, в каком вы городе!

    Мы предлагаем большое количество походов с открытым набором в группы - присоединиться можно как одному участнику, так и с друзьями. А для организованных групп от 10 человек мы готовы предложить поход по любому из маршрутов на нашем сайте в отдельные удобные сроки. 

    Инструкторы на нашем сайте - это опытные путешественники, которые прошли множество походов и специальную подготовку. Это увлеченные и творческие люди, для которых походы являются любимым делом и важной частью жизни. Они поделятся опытом и помогут организовать в группе комфортную психологическую обстановку.

    Путешествия – это Клуб Приключений! Для тех, кто собирается активно провести отпуск, уже давно не встаёт вопрос, к кому обратиться. Обращаются к нам! В ответ на это высокое доверие мы постоянно развиваемся и гарантируем надёжность и высокое качество нашей работы!

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    О восхождениях на Эльбрус

    О путешествиях для участников с детьми

    От инструкторов о походах

    Отправляйтесь с нами в путешествие – в отпуск или на выходные. Настоящий поход с рюкзаками и ночёвками в палатках или несложный доступный всем активный тур с проживанием в комфортных условиях – у нас вы найдёте и то, и другое!

    Просто отправьте заявку на участие, и наши координаторы подробно сориентируют вас, как отправиться в путешествие. Не теряйте времени понапрасну, живите по полной, и всегда будьте готовы к Приключениям!

    Хотите посмотреть, кто сейчас в походе или поделиться своими впечатлениями? Хэштэг #vpoxod - объединяем всех любителей активного отдыха! Выкладывайте своими снимки из походов с хэштэгом #vpoxod !

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