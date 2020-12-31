Подобрать поход или активный тур

ПН-ПТ - с 11:00 до 19:00, перерыв на обед с 14:00 до 14:30. СБ, ВС - выходной

Метро "Площадь Ленина" (выход из метро на ул. Академика Лебедева). Телефон +7 (812) 701-08-10 Часы работы:

всех, кто присылает заявки на участие, мы лично информируем об организационных встречах. Заполните заявку и получайте информацию по электронной почте или в контакте!

Приглашаем всех, кто хочет отдыхать активно!

Наш центральный офис в Санкт-Петербурге находится у метро "Площадь Ленина" (3 мин. пешком).

Приходите в удобное для Вас время, чтобы получить интересующую информацию, заключить договор, получить или сдать прокатное снаряжение, внести оплату и решить прочие вопросы.

Также в нашем офисе проводятся организационные встречи, где можно познакомиться с инструкторами и участниками, получить важную информацию об интересующих Вас походах.